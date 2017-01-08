揚州保障食安 籌辦年夜飯採「報備制」

為保障節日期間的食品安全，江蘇省揚州市食藥監系統將實行「年夜飯」承辦報備制。凡接受年夜飯預訂或承辦大型聚會的餐飲單位，在接受訂餐後，要填寫承辦年夜飯登記備案表，並向所在地監管部門報告和登記備案。近期監管單位也將展開年夜飯專項檢查活動。

(工商)