相隔4天 陸海警船又駛入釣島領海
中國大陸國家海洋局今天公布，轄下編號2307、2337、31239的3艘海警船，今天在釣魚台列嶼「領海」巡航；根據官方公開資料，這是中國大陸公務船今年第2次駛入釣魚台「領海」。
根據中國大陸國家海洋局公開資料，編號2307、2337、2101、31239的4艘海警船，4日曾駛入釣魚台「領海」內。
共同社報導，日本海上保安廳巡邏船在台北時間上午8時40分左右，發現3艘中國大陸海警船相繼駛入釣魚台「領海」，航行約1小時45分鐘後駛出領海，進入毗連區。
報導指出，日本第11管區海上保安總部發現，上述3艘海警船中，編號31239的海警船疑似搭載機關炮。當時，日本巡邏船曾發出警告，要求這3艘海警船駛離。
報導說，今天是日本方面連續第8天在釣魚台附近海域發現中國大陸公務船，也是中國大陸公務船今年第2次進入釣魚台「領海」。1060108
(中央社)
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