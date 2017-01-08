向家人要不到平板 國二生放火燒屋
台東1名林姓國二學生向家長要平板未果，竟然在今天晚間8點多放火燒屋，警消人員抵達火場，衝上3樓救出少年，所幸毫髮未傷，而少年的媽媽也僅受嗆傷，送醫後無大礙，虛驚一場。
台東市中華路密集住宅區，1棟3樓加蓋的民宅8日晚上8時40分傳出火警，警消赴現場只見1樓濃煙彌漫，客廳地板放置了數本課本早已被燒到冒出陣陣濃煙，報案的婦人數度想衝入火場被制止，原來婦人的兒子還躲在3樓房間，想靠近又被濃煙嗆到受不了。
警消到3樓逐間蒐搜，最後找到唯一上鎖的房間後對內呼喊未獲反應轉而破門，待準備第2次破門時，警消大喊：「快開門」時，少年才開門由警方帶下樓，警消還將自己的呼吸器供少年使用，媽媽見到兒子，情緒大為激動。
少年的媽媽說，兒子一直吵著要平板，媽媽在送爸爸搭車離開台東之前就將平板電腦借給少年，當媽媽返家後看到仍不停在玩著平板的少年，要求其立即歸還，想不到少年卻回應：「8點半之前沒看到我要的平板，我就放火燒房子，家裡有瓦斯、有油可以燒」。
由於附近都是密集住宅，引起鄰居驚慌報案，警消據報趕抵，10分鐘撲滅火勢，並將林姓國二生及遭嗆傷的母親送醫，結束一場荒唐鬧劇。
(中時)
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