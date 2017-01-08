Eureka！台南國際兒童電影節開跑

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Eureka台南國際兒童電影節今天舉行活動正式起跑儀式。（曹婷婷攝）

鼓勵孩子創作動畫，邁入第3年的Eureka台南國際兒童電影節，即將於7月21日至23日在台南市立文化中心與歸仁文化中心登場，活動起跑儀式今天在歸仁文化中心舉行，這場國際盛會也邀請2位比利時動畫家駐村總爺，創作台南動畫腳本，並將邀請500位學生集體創作，作品將在影展開幕之夜播映，透過動畫讓台南與國際接軌。

台南以文化立都，有許多元素能作為動畫題材，為了為孩童創造一個平台，3年前，一群喜愛動畫的熱血老師促成Eureka台南國際兒童電影節，過去2年，已與法、德、日、俄、等國際知名影展合作，透過邀展呈現不同國家的動畫視野，打開孩子眼界，也舉辦工作坊，鼓勵孩子動手創作動畫。

台南市文化局今年首度加入行列，文化局長葉澤山說，文化局一直以來扶植電影產業，透過電影行銷台南，並舉辦「39小時拍片」支持年輕人從事電影創作，也以行動支持特別為兒童舉辦的影展，鼓勵孩子拍攝動畫，以在地觀點詮釋屬台南的文化內涵。

電影節執委會主席汪純煌表示，1至7月安排一系列兒童動畫「國際競賽片」、「國際觀摩片」、「未來導演競賽片」，另也規畫「短片徵件競賽」與「青少年影評培訓計畫」等單元，並打造國際影展合作交流平台。

為延續音像教育理想，也舉辦一系列青少年影評研習，邀請金馬獎動畫類評審邱禹鳳、藝術網創辦人林品玄、金穗獎策展人胡延凱等人擔任講師。

比利時來台駐村創作的動畫家Simon Medard以及Constantin Beine獲邀來台，將創作台灣首支以外國人觀點看待台南的故事動畫腳本，搭配長榮大學陳典懋教授動畫手稿，3月將邀歸仁在地國中小學10校500名學生，集體以動畫作為複本進行彩繪，並將逐張拍攝成停格動畫，作品將於4月歸仁文化中心「心豐兒童藝術月」呈現。

(中時)