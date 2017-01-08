台版「霍爾的移動城堡」！小白屋老主人驚傳過世

被比喻為台版「霍爾的移動城堡」的老主人驚傳日前過世，小白屋徒留傳奇色彩。（莊哲權攝）

位在台東市海濱公園旁，被民眾喻為台版「霍爾的移動城堡」 的「小白屋」屋主李文昌驚傳於日前過世，享壽89歲，由於近來李老伯多日未現身，榮民服務處人員通知家屬到場後，直到7日早上女兒、兒子合力才在1樓靠近類似地下室處發現老人家遺體。

近幾年成為台東海濱公園 另類地標的「小白屋」的屋主李文昌，由於榮民服務處近來連日未見老人家身影， 6日通知其女兒前來尋人未果，翌日則是老人的兒女共同在1樓後方如地下室的結構中發現老人已氣絕多時，由於明顯無外傷，現場亦無外力侵入跡象，研判可能是因日前天冷引發急病所致，相驗後屍體由家屬領回。

這棟屋子被比喻為台版「霍爾的移動城堡」，是老人家以撿拾的材料花了一輩子拼建而成，就像「補丁布」一樣，因造型特殊而出名，許多民眾均納悶，小白屋是怎麼蓋的？也讓小白屋有了傳奇色彩。

由於旁空地有財團興建大飯店，當時老人家拒絕賣出，更是名聲大噪，但是在尼伯特颱風過後，猶如被轟炸過，顯得殘破不堪，如今老人家主人過世，小白屋的未來何去何從，更受矚目。

(中時)