2小獅繼續先發 陳韻文與洋投固牛棚

統一獅投手群。（葉姵妤攝）

統一獅今天(8日)在南紡購物中心進行春訓開訓活動，對於今年球季的投手佈局，代總教練黃甘霖也已有想法，潘威倫、林子崴、江辰晏、廖文揚在新球季定位先發，後援則由陳韻文、王鏡銘和1名外籍終結者組「防火牆」。

黃甘霖接下獅隊兵符後，對於球員在新球季的角色已做好分配，他提到，投手方面曲分為先發、中繼、長中繼和救援，「不同位置，春訓體能練習的方式不一樣，要先讓他們有心裡準備，才能把自己的角色扮演好。」

除了包括布魯斯在內的2名先發洋投外，可能扛獅隊開幕戰先發的「嘟嘟」潘威倫以及廖文揚和左投小將江辰晏、林子崴，都被黃甘霖設定在先發。

已2年沒在中職出賽的羅錦龍，去年底傷癒後從冬季聯盟重新出發，新球季暫時被定位在中繼、後援角色，黃甘霖說：「他的手可能還沒辦法投那麼長的局數，會利用春訓這段期間觀察他的狀況。」

去年季中就轉調牛棚的21歲小將陳韻文，今年將繼續以後援身份出賽，依黃甘霖規劃，將由陳韻文、王鏡銘組成球隊後防線，同時還會再找來1名會參與今年經典賽的外籍終結者。

(中時電子報)