北韓對美喊話 隨時可試射洲際彈道飛彈
北韓今天表示，隨時可以在領導人金正恩所定的任何地點發射洲際彈道飛彈，而北韓所以致力發展軍備，要歸咎美國的敵對政策。
金正恩元旦即表示，擁有核武的北韓即將試射洲際彈道飛彈。
根據路透社，官方中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部發言人表示：「洲際彈道飛彈將在朝鮮民主主義人民共和國最高指揮部決定的任何時間和任何地點發射。」
美國5日表示，北韓去年進行前所未見層級的測試後，已展現核武與飛彈戰力都有「實質」進步。
專家表示，北韓雖然可能已接近測試洲際彈道飛彈，但可能還要幾年時間才能讓這種武器達到完善程度。
北韓一旦充分發展出洲際彈道飛彈，可能威脅距離約9000公里外的美國本土。洲際彈道飛彈的最小射程約5500公里，但有些射程可達1萬公里或更遠。1060108
(中央社)
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