日立高球賽四度延長 李旻摸黑奪冠

日立慈善高球賽今天直到天黑仍未分勝負，歷經四度延長，業餘時期就常練球到天黑的李旻驚險抱走冠軍，她說，這一勝算是打出好彩頭，希望今年在LPGA也能拿下冠軍。

總獎金新台幣1000萬元的日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，6日起在桃園的東方高爾夫球場進行3回合共54洞的賽事，賽事有來自7個國家或地區的108名好手參賽。

李旻前兩輪分別打出68桿、67桿，末輪她一度取得領先，可惜在第15洞吞下柏忌，在3輪打完後，與劉依貞、泰國女將波南隆（Phatlum Pornanong）同以總計低於標準桿11桿的205桿成績並列第1，也讓比賽必須進入延長賽。

延長賽中，3人在標準桿5桿的第18洞加賽，在二度延長時現場天色已經過於昏暗，讓球場必須開啟照明設備，經過3次延長3人仍未能分出勝負，但比賽現場場地實在太過昏暗，大會經過3名選手同意後，決定在果嶺外以切桿和推桿進洞決勝負。

在第4度延長賽中，劉依貞、波南隆都是1切、2推，這讓靠著1切、1推將小白球送進洞的李旻抱走冠軍。

李旻表示，今天她一路保持平常心，因為自己是領先選手，要保持領先優勢不容易，要在強敵中脫穎而出獲勝更不容易。

李旻提到，她在業餘時期經常練習到天黑，今天打到延長賽時已經天黑，她覺得很習慣也覺得有利於自己，因此贊成繼續打到分出勝負為止。

李旻說，這個冠軍帶給她一個很好的開始，希望今年可以在LPGA球季中表現更好，也期待自己今年能在LPGA奪得冠軍，並找到適合自己的比賽方式去享受整季的比賽。1060108

(中央社)