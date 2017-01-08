政壇地震 以色列總理爆與媒體利益交換

以色列媒體今天報導，目前正因涉嫌貪污接受警方調查的總理尼坦雅胡，被發現在一段錄音中與其主要敵人、以色列發行量數一數二報紙老闆談判利益交換

路透社報導，以色列媒體以「地震」形容這項報導，可能影響尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的政治前途。

以色列「第二頻道」（Channel Two）電視台報導，右翼領袖尼坦雅胡在錄音中向「新消息報」（Yedioth Ahronoth）老闆莫澤茲（Noni Mozes）表示，如果新消息報做出更多有利於他的報導，他可以限制「今日以色列報」（Israel Hayom）的發行量。

支持尼坦雅胡的免費日報今日以色列報，是美國富豪及共和黨金主艾德森（Sheldon Adelson）擁有與發行，削減今日以色列報的發行量，可為莫澤茲帶來巨額利益。新消息報的廣告收入，因免費而發行量領先的今日以色列報受到重創。

目前仍不清楚這項媒體報導的錄音談話確切發生的時間。國土報（Haaretz）說，發生在幾個月前。

尼坦雅胡上週因不同的案子，兩度接受警方偵訊。警方和司法部說，第一宗案子涉及收受饋贈，包括收受商人的昂貴雪茄和香檳。尼坦雅胡的律師說，這類來自朋友的禮物不算違法。

「第二頻道」電視台報導，當局未公開發布第二宗案子的細節。

尼坦雅胡和莫澤茲竟然有此對話，以色列媒體的反應接近震驚。尼坦雅胡曾公開指控莫澤茲和新消息報試圖透過歪曲不實的報導，推翻他的領導地位，不過莫澤茲和新消息報都否認這項指控。

67歲的尼坦雅胡目前是他擔任以國總理的第4個任期，他領導的政府被視為以色列史上最右翼的政府。他出任總理已近11年，已逼近以色列建國的總理班古里昂（David Ben-Gurion）的13年。

日前民調顯示，若現在舉行選舉，尼坦雅胡的聯合黨（Likud）將輸給立場中間的未來黨（Yesh Atid），但選民仍會選尼坦雅胡擔任總理。

尼坦雅胡的前任歐麥特（Ehud Olmert），就是因貪瀆指控纏身被迫辭去總理職務。歐麥特因貪汙遭判刑27個月，去年2月入獄，成為以色列第一位入獄的前總理。1050108

(中央社)