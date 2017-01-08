越南版「灣生」？海倫清桃與結縭18年老公十指緊扣吐真相

海倫清桃與老公戴發奎一起現身說真相。（粘耿豪攝）

海倫清桃與老公戴發奎一起現身說真相鞠躬致歉。（粘耿豪攝）

海倫清桃與老公戴發奎一起現身說真相聲淚俱下。（粘耿豪攝）

海倫清桃與老公戴發奎說完真相離去時情緒激動。（粘耿豪攝）

戴發奎說完真相離去時情緒激動，海倫清桃親吻他。（粘耿豪攝）

自稱是「臺越混血」的海倫清桃，身世竟如「越南版灣生」！她7日驚傳服藥自殺疑雲，8日上午又在粉絲團發文自曝其實是已婚18年的越南新娘，過去多年她謊報身世、學經歷且瞞婚。她與老公戴發奎也在8日傍晚十指緊扣一同現身釐清真相。她坦言確實因生活壓力、演藝工作不順，加上生母揚言向媒體爆料抖出真相，導致她前天一度想不開，「但我沒有真的吃藥，很開心今天還活著，謝謝大家一直照顧桃子、原諒我，只要我有一天活著，還是希望繼續能有戲劇演出！」

海倫清桃8日一早在臉書自曝：「昨天吃安眠藥的事很抱歉，是我跟一位朋友說我想不開，於是他就打電話報警，我有一個故事要和大家說，說完這個故事我就會退出演藝圈當個平凡的人。」她接著在留言區花了數千字，以身份「姊姊」說數，暗指自己與花蓮的「戴先生」結婚18年、歷經流產，此外，年齡、身世、學歷也和之前說的都大不同，各界相當錯愕。媒體與經紀人都一度聯繫不上她，後來終於打通電話時，她第一時間說是「臉書帳號被盜用」。直到下午4點半，她與「老公」戴發奎手牽手一起現身。

戴發奎在記者會上率先發言，並與海倫清桃一起鞠躬致歉，他坦承上午臉書上所爆的桃子身世都是真的，他擅自發文是因為知道桃子近來因為乳房長腫瘤、心臟出問題，加上受不了生母脅迫將抖出所有謊報事跡的壓力，於是他自行決定在兩人共同經營的粉絲團先發制人說明真相。

他說，桃子是越南雄王大學經濟系畢業，他則是交大土木材料所博士班的學生，1999年他到越南把桃子娶回臺，關於桃子過去講的媽媽車禍身亡、姊姊過世、弟弟自殺，其實都是他自己的遭遇，她的生母與妹妹目前都在法國，過去佯稱是「臺越混血」，是因為覺得桃子講自己是臺灣人才不會被看不起。她在旁聞言落淚，之後她坦承景美女中、UCLA大二肄業都是假的，保時捷是她口中的「哥哥」戴發奎幫她製造行情而買；她之後不會退出演藝圈，會繼續努力。

接受平面訪問時，桃子說，她前陣子發現乳房長了2公分腫瘤，因此戒掉最愛的奶茶已有半個月，但7日晚上她又買了一杯奶茶到飯店準備服藥，沒想到她的朋友報警因此爆出消息，她後來想到如果自己走了，「哥哥」會無依無靠，加上當年弟弟自殺，他很自責，且她是藝人又是新住民，如果自己也這麼做，勢必會帶給他很大的痛苦，她不能如此自私，於是才轉念。

戴發奎坦言，前晚得知桃子自殺的消息，且聯繫不上對方，導致他相當慌張，希望用發文寫出真相這個方式引她出來、救出她。他甚至說，原本已做好最壞打算，打算要跟桃子做「一樣的事情」，「但人走之前要留個清白，不要再撒謊。」幸好桃子的經紀人趕到他們基隆的家，及時阻止憾事，桃子也在早上11點半回到家，立刻抱住非常傷心的老公，並向他道歉。

坦承現38歲的海倫清桃透露，剛結婚時曾懷孕過，但外婆過世時，因壓力以及傷心過度導致流產，不過老公仍從未怪罪她，「我們兩個感情很好，這幾年都很溫和地對待我，從沒對我動手動腳過，即便很生氣也沒有大聲罵我，我很對不起哥哥。」至於兩人18年來躲藏的婚姻生活，有無考慮過分開，兩人異口同聲地說「完全沒有」。

夫妻倆透露，桃子的生母和妹妹見不得她好，認為她在臺灣發展不錯，不斷來討錢，「媽媽什麼東西都要分一半，希望有名又有錢。」雖然老公曾經工作能力好，在2000年已有穩定的9萬元月薪，且時常給她越南的家裡人錢，每年可以帶她出國玩多次，但她認為這不是辦法，便決定不再被予取予求，導致雙方決裂，甚至近來頻頻被媽媽威脅要跟媒體爆料，戴發奎說：「生母知道我在臺灣做的很好，也是媒體的寵兒，桃子對外一直把我母親當她的母親，她的生母覺得沒受到尊重， 決定要毀了她！」

戴發奎說，從他2002年支持桃子走幕前工作至今，「我已經15年都在車上等了，我是一個隱形人，我沒有辦法跟大家公開我的身分，這15年我都是在車上生活的！」他希望大家還能他們機會，讓他可以從車子裡面走出來，跟她手牽手，也不用再躲在街角。

兩人都表示，說出真相後鬆了一口氣，不過媒體查詢越南國立「雄王大學」，發現維基百科上的資料顯示該校創建於2003年，但桃子堅稱她確實1999年嫁給戴發奎時，剛從該校經濟系畢業，當時年僅20歲。後來在臺灣的工程顧問公司上班當秘書，也是以雄王大學的學歷申請，而不是新住民身份。

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(中時)