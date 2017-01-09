健康50專欄：耳朵痛、偏頭痛竟是因為它

臺大醫院復健部物理治療技術科物理治療師楊靜蘭(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪，談顳顎關節症候群的物理治療。

下巴卡卡怎麼辦？談顳顎關節症候群的物理治療

顳顎關節位於兩側臉頰、耳朵的前下方。當嘴巴開合時，將兩手掌貼在臉頰上，便可清楚的感受到這個關節的動作。顳顎關節的活動相當頻繁，舉凡吃飯、說話、唱歌，甚至晚上睡覺時的磨牙，都在使用這個關節。顳顎關節不僅重要而且是個很特殊的關節，因為必須要兩邊一起動功能才好，因此兩側關節的協調配合便很重要。

顳顎關節常見的症狀是關節疼痛、嘴巴開合時伴隨喀噠聲響以及張嘴時下巴偏向一邊或是張嘴的程度受限等等，尤其是前兩者最令人困擾，也是病患會求助診療最常見的原因。關節疼痛時，可能只在關節處，也可能蔓延至耳朵內部、眼眶周圍、太陽穴附近類似偏頭痛的位置，或是延伸至肩頸部位。因此許多病患求診時，除了在關節處的疼痛外，亦會抱怨耳朵內部疼痛，但耳內是沒有問題的。而嘴巴開合產生喀噠聲響，大都發生在張嘴較大時，譬如打呵欠或大口咬漢堡等食物時，雖然這種喀噠聲有時並不會伴隨疼痛感，但這種類似脫臼的感覺很不舒服。

導致顳顎關節問題的原因很多，大致分為兩類：一是肌肉骨骼系統方面的生理性原因，另一是行為上的心理性原因。後者必須求助精神科或心理師的協助，以改變行為，減輕症狀。而在肌肉骨骼系統的原因方面又可分為三種：第一種是肌肉疼痛，例如嚼太硬的食物或長時間連續咀嚼都可能造成咀嚼肌肉的酸痛；另外，一般人常見的肩頸酸痛或偏頭痛也會蔓延到顳顎關節。第二種是顳顎關節內的軟骨脫位，這是產生喀噠聲響的主因。第三種則是因為這個關節退化，就像其他常見的膝關節或手指關節退化一樣，嘴巴開合動作僵硬不靈活，或是動作時產生咔啦聲以及疼痛的症狀。

對於上述生理性原因的顳顎關節問題，物理治療師可以提供有效的方法。例如顳顎關節的鬆動術可增加關節的活動性，減輕關節僵硬或動作受限的情形，是一種相當有效的方法。此外，物理治療特殊的按摩手法可以放鬆僵硬的咀嚼肌肉、肩頸部肌肉或偏頭痛位置的肌肉。超音波與電刺激儀器可減輕關節發炎疼痛的症狀，並可放鬆肌肉，通常是在上述徒手治療前使用。此外，物理治療師亦可提供正確嘴巴開合動作的指導，以矯正嘴巴開合歪斜的情形，並且透過運動指導的方式，教導有此問題的民眾訓練咀嚼肌肉的肌力和耐力，以適應個人的咀嚼習慣；或訓練民眾自己在家中以漸進的方式，逐漸拉開已受限的關節。因此，物理治療是顳顎關節疾病患者尋求保守治療的另一種選擇。

運動一、矯正嘴巴開合歪斜問題(李依恬示範/陳翰裕提供)

圖1-1動作步驟:

1. 對著鏡子做。

2. 一手食指頂住患側顳顎關節，另一手食指指腹壓住下巴。

3. 舌頭頂住上顎。

4. 嘴巴打開時，壓在下巴的手指導引下巴盡可能保持直線向下打開，張嘴過程中，舌頭必須維持頂住上顎。慢慢張到最大後再慢慢閉起來。

5. 一天做六次，每次重複做六下。

圖1-2動作步驟:

1. 對著鏡子做。

2. 兩手食指分別頂住兩側顳顎關節。

3. 舌頭頂住上顎。

4. 嘴巴打開時，盡可能靠自己力量將下巴保持直線向下打開，張嘴過程中，舌頭必須維持頂住上顎。慢慢張到最大後再慢慢閉起來。

5. 一天做六次，每次重複做六下。

運動二、訓練咀嚼肌肉的肌力(李依恬示範/陳翰裕提供)

動作步驟：

1. 將食指分別抵住下巴的右邊(圖2-1)、左邊(圖2-2)、下面(圖2-3)、前面(圖2-4)、右前(圖2-5)與左前(圖2-6)，施予阻力，下巴做反方向的用力收縮。

2. 每天作六次，每次每個方向做六下，每下要持續五秒後放鬆。

(本為作者陳翰裕為臺灣大學物理治療研究所博士班第一屆畢業生，現任弘光科技大學物理治療系副教授)

(中時電子報)