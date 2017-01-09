伊朗前總統拉夫桑賈尼去世 享壽82歲

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伊朗前總統拉夫桑賈尼周日(8日)逝世，享壽82歲。(圖片取自美聯社)

美國CNN報導，伊朗前總統拉夫桑賈尼周日(8日)逝世，享壽82歲。伊朗官方通訊社說，他突然心臟病發，送院搶救後不治。

拉夫桑賈尼從1989年到1997年期間擔任伊朗總統，死前任伊朗國家最高仲裁機構國家利益委員會主席。在伊朗政壇有重要影響力, 是現任總統魯哈尼的支持者。

(中時電子報)