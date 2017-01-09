《觀點》史上最「敵意」的白宮交接

這次美國白宮主人交接充滿敵意。(圖:美聯社檔案照)

美國近代史上最具「敵意」的政權交接，早在1月20日之前就已經赤裸裸的攤開在美國人民的眼前！

自川普於去年11月8日驚奇的贏得白宮寶座以來，即將離開白宮的歐巴馬總統原本還頗有風度的公開要美國人民「給川普一次機會」，並表示願提供協助，以確保政權順利交接的優良傳統。獲勝的川普也投桃報李的稱讚歐巴馬是個「好人」，並向歐巴馬多方請益。

不過，這個「歐、川蜜月」只是曇花一現而已。

根本原因在於：在總統大選期間，歐巴馬總統即「奮不顧身」的為同黨的總統候選人希拉蕊站台助選，並用盡全力挺希拉蕊進白宮。甚至，歐巴馬還公開說出，「如果讓川普勝選的話，就是對我的侮辱」。很顯然的，歐巴馬已經把話說絕了。

近日，在新、就政府進入交接的關鍵時刻，歐巴馬總統不僅有失總統高度的對外再次「放話」：「如果能再次參選的話，我有信心可以擊敗川普。」這話更是雪上加霜的將歐、川兩人關係降到了「冰點」。

令人嘆為觀止的是，歐巴馬總統不僅是不斷的在言語上刻意的貶抑即將接班的川普，甚至，還拉高至政策層面的「大動作」，而非只是說說而已。

在交棒前的近月期間，歐巴馬總統即馬不停蹄的發出行政命令，以便為接任的川普設置「路障」。對內，歐巴馬總統下令無限期禁止北極與大西洋的外海石油探勘；禁止對來自穆斯林人為主國家的25歲以下青年人在入美境時必須向移民機構登記；對外，歐巴馬更在聯合國安理會上通過以色列停止在約旦河西岸屯墾議案投下棄權票，引發美、以關係的高度緊張；另外，歐巴馬又下令限期驅逐35位俄羅斯駐美外交官的大動作。歐巴馬下台前的這一連串舉動，說穿了：無非就是要讓即將接班的川普政府「好看」！

歐巴馬為何會如此的對川普「說絕」與「做絕」呢？

道理很簡單，歐巴馬的近來所作所為其實都是在為其「歷史評價」而不惜一切的要對川普「說絕」與「做絕」。因為，歐巴馬知道：川普入主白宮之後肯定會將歐巴馬的過去八年政績予以一筆勾銷，這才是歐巴馬所引以為憂的。

毫無疑問的，今年的這場白宮交接，應是美國歷來最為「敵意」的一場白宮交接。但是，這一切的「敵意」都將會在1月20日之後而告煙消霧散。

(中時電子報)