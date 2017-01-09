伊朗前總統拉夫桑雅尼病逝 享壽82歲

我要評比

伊朗學生通訊社（ISNA）與法斯通訊社（Fars）報導，伊朗前總統拉夫桑雅尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）今天因心臟病在醫院去世，享壽82歲。

拉夫桑雅尼是伊朗共和國1979年建立時的要角，1989至1997年間擔任總統。

2005年，拉夫桑雅尼尋求重回總統寶座，但敗給強硬派的艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）。

拉夫桑雅尼在國內具有影響力，他是伊朗政府重要裁決機構權宜委員會（Expediency Council）的主席，這個機構負責解決國會與憲法監護委員會（Guardian Council）之間的紛爭。1060109

(中央社)