星二代甜心丁巧唯變身現代俠女 揮舞大刀以1打7

丁巧唯演出俠女。（寶麗來）

丁巧唯演出俠女。（寶麗來）

丁巧唯演出帥氣俠女。（寶麗來）

藝人丁巧唯曾在《小時代》電影中飾演袁藝，也曾在偶像劇《大人情歌》中演出許彤一角，出身演藝世家、媽媽是資深演員林秀君的她，甜美與出色的演技頗受觀眾注目，她日前正在浙江橫店影視城如火如荼拍攝網路電影《少女黑道》，飾演女主角「原一」，是個擁有強悍武藝的現代女俠，她在臉書曝光電影中的造型，與平時陽光甜美形象有著極大反差，更讓網友直呼「酷丁帥斃了」、「好殺的女俠！」。

國術系畢業的丁巧唯，曾練過詠春拳與北拳，但是首次配戴刀劍上陣拍攝，因她未曾練過刀法，在短短兩天內苦練長刀的劈、刺、反手、雲劍、內外挽手、刀掌、收勢等招式身段，她吃足苦頭、全身痠痛，但因個性是絕不放棄，還是堅持練到好才能休息，以求拍攝時能有更好的表現。

丁巧唯在電影中飾演女主角「原一」，與兩個好姊妹齊力對抗黑幫，一場她遭一群反派包圍的戲份，靠著手中唯一一把刀，以1打7殺氣突圍，複雜的武術動作與演員走位，連工作人員也佩服她的毅力和武術天份。她坦承，「以前從來沒有練過兵器，壓力真的很大！」加上拍攝地點又是冬天相當寒冷的橫店影視城，經常下雨伴著接近零度的寒風，原本細緻的手腳也因此多了大大小小的瘀青傷痕

她也首次嘗試編髮造型，每次編髮都要花費一小時，但也意外地展現出她飽滿的天庭與漂亮頭型，配合帥氣俐落的武打動作，更顯出俠女「原一」的霸氣與柔情，她笑說：「雖然我的外型很殺，但我的內心是很溫柔的！」

(中時)