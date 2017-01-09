鼓鼓讀唇語歪掉　變禁語：不要碰我下面…

鼓鼓邀好友嚴爵和亂彈阿翔一起上節目玩「唇語遊戲」。（八大）

鼓鼓邀好友嚴爵和亂彈阿翔一起上節目玩「唇語遊戲」。（八大）

鼓鼓邀好友嚴爵和亂彈阿翔一起上節目玩「唇語遊戲」。（八大）

羅志祥與亂彈阿翔。（八大）

鼓鼓日前到八大綜合台《娛樂百分百》宣傳新專輯，邀請明星麻吉嚴爵和亂彈阿翔一起接受「唇語遊戲」，考驗三人默契，其中有一道考題是「不要碰我肩膀」，沒想到經過嚴爵和阿翔的唇語轉述，竟被鼓鼓解讀成「不要碰我下面」，主持人羅志祥直批三人默契爛透了，都得接受電筆的懲罰。留著一頭招牌長髮的阿翔眼見鼓鼓被電到跌坐在地上時，不禁擔心的問:「我的頭髮會不會捲起來啊？」

羅志祥透露，他家的管理員一看到鼓鼓，就直接放行讓他上樓，顯見兩人的好交情。他們亦師亦友，除了切磋討論音樂，小豬也會傳授一些唱跳技巧給鼓鼓，愷樂則說鼓鼓非常敬佩小豬，幾乎把他當成神一樣的偶像，愛說笑的小豬回應：「難怪有次看到他包包裡面，好像帶著拜拜的香！」好友互動妙語如珠，節目現場笑聲不斷。

(中時)