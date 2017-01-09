蒲博思：川普接受俄網攻干擾美大選說法

即將走馬上任的白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）今天說，針對情報界調查指俄羅斯發動網路攻擊，干擾美國總統大選，美國準總統川普接受這項結論，且可能以行動回應。

路透社報導，蒲博思在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）指出，川普獲知莫斯科是入侵民主黨組織的幕後黑手，他「接受這個特定事件是俄國實體所為的事實，因此這不是問題」。

蒲博思的談話與先前呈現180度大轉彎，他也是川普團隊第一個表示，川普承認莫斯科涉入入侵民主黨電郵的高層。

川普曾不斷駁斥俄國人試圖助他一臂之力的說法，認為那些指控是他的政敵企圖貶抑他的勝選的產物。

蒲博思說，川普打算下令情報單位建議該如何回應，根據這些建議，「可能會採取行動」。1060109

(中央社)