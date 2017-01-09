改口！ 川普接受俄影響美大選說法
美國候任總統川普新政府的白宮幕僚長普瑞巴斯(Reince Priebus)今天表示，川普接受美國中情局CIA有關認為俄羅斯影響美國大選的結論。這是川普陣營首度認同CIA所作的結論，表態接受俄國駭入美國大選的說法。
候任白宮幕僚長普瑞巴斯今天在接受福斯新聞網Fox News Sunday節目專訪時表示，「我認為他(川普)接受這些發現，他並沒有否認俄羅斯政府在這個攻擊行動的幕後。」
為了報復俄羅斯的駭客行動，即將卸任的美國總統歐巴馬已將35名俄國外交人員驅逐出境，並稱其他的制裁行動將交由下一任總統來決定。川普是否會向俄羅斯展開報復？普瑞巴斯表示，那要等到川普1月20日上任後再決定。
剛剛過去的周五，情報官員向川普簡報有關克里姆林宮影響了美國大選並幫助川普勝出，普瑞巴斯當時也陪同在場聽取簡報。川普事後接受美聯社訪問時，表示他在與情報官員的討論中「學到很多」，但他拒絕回應媒體詢問他是否接受情報機構認定俄羅斯意圖的說法。
儘管川普先前一再對於CIA調查的結論表示質疑，認為發動駭客攻擊的可能「另有其人」，還向媒體放話稱「我知道的比你們還多」，不過川普在上周五接受情報官員簡報後，情況有所改觀。
美國日前曝光的一份解密報告顯示，俄國總統普丁直接下令駭入美國大選，還說比起希拉蕊，莫斯科更偏好川普。
(中時電子報)
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