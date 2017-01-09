網球》布里斯本網賽 錦織圭受傷落敗

錦織圭(左)在布里斯本決賽輸給狄米卓夫。(美聯社)

在澳洲布里斯本網賽的男單決賽，保加利亞好手狄米卓夫(Grigor Dimitrov)碰上日本一哥錦織圭，以6-2、2-6、6-3獲勝，摘下冠軍。錦織圭在扳回第2盤之後左臀受傷，導致比賽暫停，這也讓他決勝盤無力反攻。

狄米卓夫非常興奮，他說：「這是我生涯的重大時刻，我的努力得到回報。原本我希望能在半年內拿到1個冠軍，結果在新年剛開始就達成了。」他去年的世界排名曾跌到第40名，經過半年的奮戰以及這場勝仗，將讓他爬回第15名。

今年25歲的狄米卓夫出道時曾經被稱為「小費德勒」，因為他的單手反拍以及全場型的打法，十分接近瑞士天王費德勒而得名。不過費德勒本人說過他不喜歡媒體這樣稱呼狄米卓夫，「剛開始還算有趣，但叫久了就很煩。」

錦織圭賽後表示他的傷勢並不嚴重，雖然會錯過接下來幾天的比賽，但是仍可以如期出征澳網，他目前世界排名第5。

(中時電子報)