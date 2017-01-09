結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
總統蔡英文今天結束休士頓過境行程轉往宏都拉斯，蔡總統在休士頓期間會晤多位美方政要與聯邦參眾議員，並與僑胞熱切互動。
蔡總統「英捷專案」中美洲4國訪問團一行人，在美國時間8日午間結束1日半的過境行程轉往宏都拉斯，數百名僑胞在下榻飯店熱情歡送。
蔡總統在上午與共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）會談，並與資深聯邦參議員馬侃（John McCain）等通電話。
兩黨聯邦眾議員費倫侯（Blake Farenthold）、葛林（Al Green）與傑克森．李（Sheila Jackson Lee）等，在7日陪同訪問團參觀美術館或出席僑宴。
蔡總統一行人在休士頓期間，也與國務院前亞太副助卿薛瑞福（Randall Schriver）與休士頓市長特納（Sylvester Turner）等華府與德州政要會晤。
蔡總統在行程中保持低調，未有公開談話，但在僑宴中與僑胞熱切互動。美方依過境慣例，在維護安全優先下，給予禮遇與舒適待遇。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。