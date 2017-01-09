什麼？升職加薪 研究：短期有害健康

研究顯示，升職加薪恐怕短期內有害健康。(圖片取自達志影像)

一年又過去了，上班族都期待升職加薪，獲得肯定。然而研究顯示，升遷恐怕短期內有害健康。

斯德哥爾摩大學（Stockholm University）進行研究，長達6年調查瑞典1400名男性和2000名女性的升遷狀況， 其中2/3的人，在2008年至2014年間沒有獲得升遷，近700人升遷1次，367人兩次，139人3次，近50人則有4次。

評估這些受試者的憂鬱指數，從「非常好」到「非常糟糕」。結果發現，在2至4年內獲得升遷的受試者，出現健康不佳的情況。研究顯示，升遷會在短期內對健康構成負面影響，不過研究人員說明，在升遷後的4至8年，健康狀況可望開始獲得改善。

升遷通常意味工時拉長及承擔較重大職責，男性較可能飽受心理疾病問題所苦，女性則較可能出現工作引發的生理疾病。在適應這些改變前，可能有害健康，所以並非每個人都適合升遷。

(中時電子報)