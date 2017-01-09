MLB》不爽邦茲高票 老球評名人堂投廢票
今年的棒球名人堂票選正在進行中，78歲的美國資深棒球作家切斯(Murray Chass)8日撰文表示，他在本屆首度投下了廢票。切斯沒有在選票上勾選任何球員，並且加註「這張選票是故意留白的」。切斯的炮火集中在邦茲、克萊門斯，以及前大聯盟主席賽里格(Bud Selig)身上。
在已統計的177張選票，邦茲、克萊門斯的得票率分別為67.2%與66.7%，這兩位禁藥纏身的巨星得票率明顯上升。有些作家指出，如果縱容禁藥橫行的前大聯盟主席賽里格都可以入選名人堂，憑什麼同時代的球員就要被拒之門外？這個觀點開始逐漸為美國棒球作家協會(BBWAA)接受，並且反映在選票上。
切斯對此非常不以為然，他主張「一誤不可再誤」，即使是之前的投票者犯了錯，將資格不符的人送進名人堂，後來的投票者也不該據此改變投票標準。更何況賽里格並不是由棒球作家協會所選出，而是今日比賽委員會(Today′s Game Era Committee)的區區16名成員把他送進去的。換言之，賽里格不應成為禁藥球員的擋箭牌。
根據選票統計者蒂博(Ryan Thibodaux)指出，隨著開出的票數增加，除了救援投手之外，所有球員的得票率還會再下滑，因此邦茲與克萊門斯今年還進不了名人堂。不過切斯擔心其他投票者看到兩人迅速竄升的得票率，將會改變往後的投票意向，遲早被兩人溜進名人堂。切斯諷刺地說：「邦茲和克萊門斯應該寄一張感謝卡給賽里格。」
(中時電子報)
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