佛州機場槍擊 槍手開槍畫面曝光

美國娛樂八卦頻道TMZ在其網站發布一段槍手當時開槍的影片，26歲的槍手聖地牙哥當時就與一般旅客一樣，從容的走在提領行李區，然後突然從腰間拔出一隻9釐米半自動手槍，隨意向旁邊的旅客開槍。(照片取自TMZ.com)

美國佛羅里達州勞德岱堡機場槍擊案發生後，26歲的凶嫌聖地牙哥（Esteban Santiago）當時開槍的畫面今天曝光，犯案前槍手就像一般旅客一樣走在提領行李區，突然間右手從腰間拔出手槍，隨意向旁邊的旅客開槍，頓時現場一片混亂。

美國娛樂八卦頻道TMZ今天在其網站上，發布這段開槍的影片，畫面只有短短22秒。TMZ並未說明如何取得該影片，不過影片看似監視錄影畫面。畫面顯示，一些旅客如常地在行李提領區來來去去，穿著藍色上衣黑色長褲的槍手聖地牙哥原本也向一般旅客一樣走在該區域，左手還拿著夾克，突然間他的右手從腰間掏出一把手槍，然後就朝右邊的旅客隨意開槍，然後便從容離開現場，接著看到周邊旅客紛紛尋求掩蔽，場面驚恐。

這起機場槍擊案發生在當地時間6日，26歲槍手聖地牙哥從阿拉斯加州的安克拉治搭機，經由明尼蘇達州的明尼那普勒斯轉機，來到佛羅里達州的勞德岱堡機場。他只有一件托運行哩，而他的槍枝就放在該托運行李中。在他抵達勞德岱堡機場後，他前往行李提領區領取他的托運行李，並從行李中拿出手槍，展開隨機殺人行動，事件造成5死6傷。

槍手聖地牙哥已經遭到聯邦檢察官起訴，罪名包括在國際機場發動暴力傷害他人以及兩項使用武器的控罪等，他預計將在周一出庭，如果遭到定罪，最高刑罰為死刑。另外，案發所在的佛羅里達州檢察體系將來也可能起訴槍手5項一級謀殺等控罪。

目前調查案件的聯邦調查局FBI表示，至今已經就本案訪問過175人，根據槍手被捕後向聯邦調查人員陳述的內容，他當時是合法將犯案的9釐米半自動手槍放在行李中托運，而他來到這個機場就是打算開槍殺人。

FBI表示，要判斷案件是否跟恐怖攻擊有關還言之過早，目前尚未找到證據，顯示槍手與國際恐怖組織有關連。

26歲的聖地牙哥在紐澤西州出生、波多黎各長大。他是一名伊拉克戰爭的退伍軍人，是安克拉治當地國民警衛隊的前任士兵。美聯社報導指出，先前他曾向位於安克拉治的FBI辦公室主動報到，稱他聽到有聲音要他去看ISIS的影片，當時FBI有將他送往精神機構評估。而他的家人也向媒體表示，他的精神狀態有問題。

(中時電子報)