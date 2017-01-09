２女包圍三角戀　阿沁大享豔福

陳曼青（左起）與阿沁、棠棠合作新歌。（阿爾發提供）

阿沁新歌〈純愛遊戲〉找來28歲正妹陳曼青對唱，為了描述１男２女剪不斷理還亂的三角戀情感，MV找來「Ciao女孩」的棠棠合作，只見阿沁被２美女包圍，大享豔福。

身為阿爾發音樂的總經理兼音樂總監，阿沁表示最喜歡的歌是康康〈或許你是對的〉，透露當年在民歌西餐廳駐唱時，常唱這首歌，當時他跟女朋友分手，駐唱時薪每小時只有100元，更不知道什麼時候才有機會發片，回憶當時，阿沁感慨說：「那段時間正是我人生最落魄的時候。」

「光LIGHT」雙CD限量盤13日發行，阿爾發音樂將於21日舉辦「光LIGHT 」演唱會，凡購買「光LIGHT」雙CD限量盤，就可獲得免費演唱會入場卷。

(中時)