會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉

美國聯邦參議員克魯茲與總統蔡英文會談後表示，他與其他德州議員之前都收到中方信函，要求不要與蔡總統見面。但那封信不具說服力，中方沒有權力否決他們要與何人見面。

克魯茲（Ted Ceuz）在英捷專案訪問團離開休士頓前，前往下榻飯店與蔡總統會談約50分鐘，他在會談後接受訪問表示，與蔡總統會晤前，他與其他德州的聯邦議員都收到中方信函，要求不要與蔡總統見面。

他說，那封信不具說服力。中華人民共和國的人沒有權力否決他們要與何人見面，美方沒試圖要中方這樣做，中方也沒有立場要求美方要怎樣做。

克魯茲曾公開力挺美國總統當選人川普（Donald Trump）與蔡總統通電話。他表示，川普接聽蔡總統的電話很重要，雙方對話很好，也是重要的一步，但那通電話其中一項主要衝擊是美國媒體為此慌亂。

他強調，美國與台灣是堅實的朋友與盟邦，他期望能繼續強化邦誼。與蔡總統討論的議題包括軍事合作，當中談及軍售與聯合演訓，提升經濟合作，台灣是重要市場，以德州來說，在工作與農業項目，希望能增加雙邊經貿，並開放市場，這對德州的農牧業者會有影響。

克魯茲認為，美國總統與重要盟邦互動，討論如何強化關係，總統會因此而更好，不該像現任總統歐巴馬，試圖去轉變敵人，例如伊朗、北韓和古巴，美國的焦點應集中在強化與友邦的關係。

他表示，歐巴馬政府過去8年的外交政策未力挺盟友，在敵方面前過於軟弱。他希望也相信美國會有所改變，實際的與盟友站在一起，並在敵方面前堅決展現成果，保障美國的利益與安全，向全球的壞角色展現軍事雄心與積極性。1060109

(中央社)