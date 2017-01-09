你被開除了！川普請走美11任總統就職遊行主持人

布羅特曼擔任美國總統就職遊行主持人已60年，儼然已成為代言人，圖為2009年他81歲時，拿著2005年美國總統就職的大型徽章合影。（圖/美聯社）

美國總統當選人川普特立獨行，做事往往出人意表，如今把《誰是接班人》（The Apprentice）內最紅的橋段，用在擔任美國總統就職遊行主持人60年的布羅特曼（Charlie Brotman）身上。

自1957年艾森豪（Dwight D. Eisenhower）就職以來，布羅特曼便擔任就職遊行主持人，先後已為11位總統挑大梁，儼然已形成傳統。

這位89歲的老牌主持人告訴美國廣播公司新聞網（ABCNews）旗下WJLA電視台，他「心都碎了」，也被「毀了」。

川普汰舊換新毫不手軟，他請來的是華盛頓自由播報員雷伊（Steve Ray）。而58歲的雷伊除了為美國職棒大聯盟的華盛頓國民隊（Washington Nationals）合作外，也為當地廣播電臺擔任播報工作。

「我們大家都認為，查理（布羅特曼）像任何建築般，宛如華盛頓景觀的一部分，」雷伊告訴《華盛頓郵報》（The Washington Post），「從我的觀點來看，我不是頂替他，也不是取代他，只是剛好成為接棒人。」

雖然川普很實際，但畢竟是生意人，表面工夫還是做了。川普政權轉移團隊發言人埃普什坦（Boris Epshteyn）說，布羅特曼1月20日美國總統就職典禮當天，將被授與退休名譽播音主席的榮銜。

儘管落寞，但布羅特曼還是希望雷伊能有好表現：「我不會想──噢，我希望他搞砸了，然後他們說，『我們要查理回來！』不，我根本不想要那樣。」

(中時電子報)