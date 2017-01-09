最先使用臉部油彩的運動員是誰？
現代的戶外職業運動員經常會在眼睛下方塗抹黑色油彩(Eye Black)，以防止太陽的反光射進眼睛，這個小小的創意收到了意想不到的效果，而一直流傳到今天。究竟是哪個項目的哪位運動員最先想出這個聰明的方法呢？
ESPN找出最早的照片紀錄是1942年的美式足球員法卡斯(Andy Farkas)，他使用燒焦的軟木塞來塗黑臉頰，以對抗陽光。今日還有公司生產以法卡斯為名的相關產品，稱為「1942法卡斯的原創油彩」，他也是公認最早使用油彩的職業美式足球員。
在棒球場上，據說「棒球之神」貝比魯斯在更早的1930年代就開始使用防反光措施。不過《NBC Sports》指出在1904年，距今超過100年前就有人想到了，他是波士頓美國人隊(今紅襪隊)的外野手多爾蒂(Patsy Dougherty)，他當時簡單地用木炭和泥土塗在眼部下方，可以說是最先使用的職業球員。
這種防反光油彩在棒球員和美式足球員之間最為常見，棒球員有時會在晚間比賽，但仍須防範球場四周明亮的大燈。現代美式足球雖以黑人球員居多，但臉部的自然出油還是會造成反光，因此膚色較深的球員也會塗抹防反光油彩。現今球員使用的材料包含蜂蠟、石蠟、木炭粉，也有改用黏貼方式的黑色布料。
自從電視轉播盛行之後，有些球員開始在臉部油彩上寫字，以吸引更多的目光。前NFL四分衛提波(Tim Tebow)大學時期出賽時，曾在臉部油彩上寫著「約翰福音3:16」，這個字詞在24小時內就成為網搜的頭號熱門關鍵字，此後他的油彩屢成話題。後來美國大學聯賽不得不禁止球員在臉部油彩上寫字，被媒體戲稱為「提波規則」。
(中時電子報)
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