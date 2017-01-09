北台全天氣溫低 中南部花東早晚涼
中央氣象局表示，9日東北季風持續影響，北台灣高溫僅攝氏19度左右，花東約21至23度，整天感受偏涼；中南部中午前後仍可達25度以上，日夜溫差接近10度。
氣象局指出，9日東北季風持續影響，但是水氣減少，迎風面東半部及北部雲量仍多，但只有東半部及大台北東側偶有短暫雨，雨量不會太大，中南部則持續維持多雲到晴的天氣；因此溫度方面北台灣高溫僅攝氏19度左右，花東約21至23度，整天感受偏涼；中南部中午前後仍可達25度以上，日夜溫差接近10度；9日晚開始到10日清晨將是冷空氣影響最大的時候，低溫又將略降1到2度，中部以北及宜蘭將下探14、15度；南部及花東則約16至18度，請留意溫度上的變化。
此外，氣象局提醒民眾，由於東北風增強，台灣沿海、各外島將有較強陣風出現，尤其9日清晨起台南以北、東半部及各外島沿海將有8至9級強陣風，海邊風浪也明顯加大，前往沿海活動的朋友要特別注意安全，並留意風大時溫度感受會比較冷，請適時添加外套。
氣象局指出，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，朝向西北西移動，未來將穿越菲律賓南部進入南海，對台灣沒有直接影響。1060109
(中央社)
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