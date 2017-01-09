總統敗選 密友：柯林頓不再競選公職
希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的密友譚登今天表示，柯林頓去年11月美國總統大選失利後，將永不再競選公職。
擔任與民主黨有關的智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）主席的譚登（Neera Tanden）對有線電視新聞網（CNN）說：「我想，她將設法幫助孩童與家庭，那一直是她畢生專注所在。但我不預期她會再競選任何民選職務。」
譚登的談話是回應「紐約時報」（New York Times）的報導。紐時之前曾就柯林頓是否會和現任紐約市長白思豪（Bill de Blasio）角逐此一職務加以揣測。
譚登說：「我不預期她競選這個職務及其他公職。」
然而，柯林頓敗選後並未完全歸隱山林，她參加過兩場公開活動，透過推特發出一些推文，本月10日將出席國務院一個以她之名命名的展覽廳的揭幕儀式；她的辦公室也指出，她將和丈夫及前總統比爾‧柯林頓（Bill Clinton）參加川普1月20日的就職典禮。1060109
(中央社)
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