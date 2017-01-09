北台轉涼後天回溫 周五再有冷空氣來
今天受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也會比較涼，中南部則日夜溫差較大。預估各地氣溫，北部15-19度、中部16-24度、南部18-27度。
降雨方面，迎風面東半部及北部雲量仍多，但只有東半部及大台北東側會偶有短暫雨，且雨量不會太大，中南部則持續維持多雲到晴的天氣。
而這波冷空氣影響的時間並不長，到了周三開始就會回溫，不過周五又有另一波冷空氣接力影響，提醒大家，最近的天氣變化幅度比較大，如果家中有老人或小孩的話要多留意保暖與身體健康。
另外由於東北風影響，臺灣海峽北部平均風力將達到6至7級，最大陣風會9級；附近其他各海面平均風力則可達6級，最大陣風8級，海上作業船隻請特別注意。
至於在空氣品質部分，中南部的空氣品質仍舊較差，9日馬祖、金門及西半部地區空氣品質指標(AQI)多為對敏感族群不健康，中部及雲嘉南受地表風速增強有揚塵現象，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。
(中時電子報)
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