蔡英文與美參議員克魯茲見面會談
台灣總統蔡英文今天在美國德州休士頓與美國共和黨前總統參選人兼參議員克魯茲（Ted Cruz）見面，雙方預料將台灣與美國新政府、新國會合作等事項以及台、美關係交換意見。
蔡英文總統在休士頓過境的第二天，與共和黨籍前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）進行會談。克魯茲在當地時間8日上午10時抵達訪問團下榻的飯店。
德州選出的克魯茲是參院外交委員會的重要議員，在2016年共和黨總統提名初選戰到最後，輸給川普，是共和黨與保守派重要議員，長期關注台海情勢並支持台灣，並祝賀蔡總統勝選。。
(中時電子報)
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