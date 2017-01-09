美參議員克魯茲： 中華人民共和國要明白 在美國我們自己決定與訪客見面

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蔡英文8日在休斯頓會晤克魯茲，舉行會談。(資料照片)

美國共和黨籍前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，中國領事館要求休斯頓國會代表團成員不與過境停留的台灣總統蔡英文會面，但「中華人民共和國(PRC)需要明白 在美國有關與訪客見面，由我們自己決定」。

克魯茲並說，他很「榮幸」和蔡英文總統晤面。他們討論了共同的機會，透過廣泛討論提昇雙邊關係，談到了軍售、外交交流和經濟關係。

蔡英文8日在休斯頓會晤克魯茲，舉行會談。德州選出的克魯茲是參院外交委員會重要議員，長期關注台海情勢並支持台灣。

克魯茲隨後在一份聲明中說，與台灣總統蔡英文見面十分榮幸。他表示，中國領事館要求休斯頓國會代表團成員不要會見蔡英文，但是，PRC需明白，在美國，見訪客事，美國人自己決定。

克魯茲說，「這無關PRC，而是美國和台灣的關係，一個我們在法律上有義務保衛的盟友。」

克魯茲指出，中國未給予美國與什麼人見面的否決權，「只要我們認為適合，我們會繼續與任何人見面，包括台灣人。」。

聲明中同時表示，美台關係不在談判桌上，而是有法律約束力，建立在共同利益上。克魯茲說，他期待與蔡英文總統合作，加強夥伴關係。

(中時)