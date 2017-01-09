美參議員克魯茲： 中華人民共和國要明白 在美國我們自己決定與訪客見面
美國共和黨籍前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，中國領事館要求休斯頓國會代表團成員不與過境停留的台灣總統蔡英文會面，但「中華人民共和國(PRC)需要明白 在美國有關與訪客見面，由我們自己決定」。
克魯茲並說，他很「榮幸」和蔡英文總統晤面。他們討論了共同的機會，透過廣泛討論提昇雙邊關係，談到了軍售、外交交流和經濟關係。
蔡英文8日在休斯頓會晤克魯茲，舉行會談。德州選出的克魯茲是參院外交委員會重要議員，長期關注台海情勢並支持台灣。
克魯茲隨後在一份聲明中說，與台灣總統蔡英文見面十分榮幸。他表示，中國領事館要求休斯頓國會代表團成員不要會見蔡英文，但是，PRC需明白，在美國，見訪客事，美國人自己決定。
克魯茲說，「這無關PRC，而是美國和台灣的關係，一個我們在法律上有義務保衛的盟友。」
克魯茲指出，中國未給予美國與什麼人見面的否決權，「只要我們認為適合，我們會繼續與任何人見面，包括台灣人。」。
聲明中同時表示，美台關係不在談判桌上，而是有法律約束力，建立在共同利益上。克魯茲說，他期待與蔡英文總統合作，加強夥伴關係。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。