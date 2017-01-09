MLB》「紳士強投」穆西納能進名人堂嗎？

前洋基投手穆西納。(美聯社資料照)

大聯盟生涯拿下270勝的「紳士強投」穆西納(Mike Mussina)，眼看今年還是無望入選名人堂。目前統計的178張選票中，他只有60.7%的得票率，距離75%的門檻尚遠，並且隨著選票持續開出，他的得票率還會再往下降。

《CBS Sports》分析，穆西納絕對當得起名人堂的榮耀，他擁有名人堂等級的投球成績，生涯每一季都是聯盟的優質投手。18年大聯盟生涯，除了菜鳥球季之外，他連續17個球季都超過10勝，還有7次金手套獎，投球局數高達3562.2局，並且在生涯最後一季留下20勝的完美身影。

從1991年投到2008年，穆西納先發536場，在歷來290名先發超過300場的投手中，他的勝場數排名第24，勝率排名第14，他的各項表現可以說是史上最優秀的前25名投手，並且他還是在禁藥年代繳出這些不凡的成績。然而穆西納的問題就在於太過穩定，他沒有拿過賽揚獎，自責分率很優秀，但也沒有達到過聯盟第一，只有在1995年拿過1次勝投王(19勝)。

穆西納的得票率從2014年的20.3%一路攀升到去年的43%，今年他的得票率應可超過50%。名人堂投票結果將於18日出爐。

(中時電子報)