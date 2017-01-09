歐巴馬承認低估 駭客對美國民主影響

美國總統歐巴馬周日承認，他「低估」駭客入侵對民主國家的影響。(圖片取自美聯社)

美國情報單位證實俄羅斯駭客入侵，干預美國大選，甚至成為川普入主白宮的助力。美國總統歐巴馬周日承認，他「低估」駭客入侵對民主國家的影響。

歐巴馬接受美國廣播公司（abc）訪問時表示，他並無低估俄羅斯總統普丁下令駭客以洩密和操縱媒體中傷民主黨總統候選人希拉蕊的行動。但卻承認低估了這個網路時代，網絡駭客發放錯誤信息對於開放社會產生帶來的影響。

歐巴馬上周五要求情報部門匯報，以確保公眾明白普丁使用此種手段已在歐洲實施一段時間了，現在則擴大干預西方民主國家。他亦警惕歐洲各國盟國即將舉行的選舉，可能受俄羅斯干擾。

他也提醒候任總統川普治理與競選的差異，無法用「經營家族事業的方式」治國，更呼籲他與美國情報單位合作。

(中時電子報)