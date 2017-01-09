川普痛批奏效 飛雅特將為美創造2,000份工作
在美國總統當選人川普公開痛批，汽車製造商不斷將工廠移往墨西哥後，飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）汽車周日宣布，將在美國境內創造2,000分工作。
據法新社報導，這家美義汽車集團到2020年，將在密西根與俄亥俄州的兩家工廠投資10億美元（約321億台幣），並為這兩州增加工作機會。
飛雅特克萊斯勒在聲明中說，美國分公司將進一步證明，他們正在落實加強美國製造基地的承諾。
據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，飛雅特克萊斯勒表示，儘管轎車業務縮減，但休旅車和卡車系列將會擴張。
隨著川普即將入主白宮，要求更多汽車在美國製造，汽車製造商所面臨的壓力也與日俱增。他上周點名批判通用汽車（General Motors）與豐田汽車（Toyota Motor），說他們在墨西哥生產汽車，再拿回美國市場販售。他甚至威脅，將對回售的汽車課以重稅。
飛雅特說，他們會做出相關決定，是因為州政府與地方政府已決定，將為工廠提供補貼。
(中時電子報)
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