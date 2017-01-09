佛州機場槍擊案 行凶畫面曝光
佛羅里達州機場槍擊案影片今天曝光。有關當局正在拼湊凶嫌桑蒂雅各前來佛州犯案的動機，這場殺戮造成5死6傷。
26歲的伊拉克戰爭退伍軍人桑蒂雅各（Esteban Santiago）6日搭機前往佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）機場，他遵照運輸安全局攜帶武器上機的程序，確實申報1把9釐米半自動手槍，並將其收在托運行李中。
美國媒體TMZ網站公布的影片顯示，蓄鬍並身著藍衣的桑蒂雅各冷靜地行經行李提領處，接著從腰帶毫無預警取出手槍射擊，隨即消失在螢幕上。他身後的旅客見到他開槍，先是一陣震驚，後來紛紛倉皇走避。
TMZ未說明影片從何處取得，這段行凶畫面播出時間只有20秒，包括攻擊前與桑蒂雅各發射數槍後的狀況。
有關當局指出，先前曾有「古怪行為」跡象的桑蒂雅各，一直開槍到彈藥用盡。當局尚未排除恐怖攻擊的可能性。
媒體報導，聯邦調查局（FBI）幹員費拉佐（Michael Ferlazzo）在法庭紀錄寫道，桑蒂雅各大約射擊10到15發子彈。1060109
(中央社)
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