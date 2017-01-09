總統過境休士頓 府:未與川普團隊見面
總統蔡英文出訪中美洲，過境美國休士頓，國安會副秘書長曾厚仁今天在總統專機指出「沒有跟川普團隊的人見面」；但被追問是否與交接團隊或外交團隊見面，曾厚仁不說明。
總統蔡英文7日搭乘長榮專機，展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。
蔡總統昨天抵達休士頓過境1夜，今天離開休士頓，轉赴宏都拉斯。
總統專機離開美國後，國安會副秘書長曾厚仁在專機上對媒體轉述蔡總統與美方政治人物會面情況。
媒體關切，蔡總統是否有與川普團隊見面？曾厚仁說，「我們沒有跟川普團隊的人見面」、「我們有跟一些美方的朋友見面」。
媒體追問，無論是川普團隊或外交團隊或交接團隊，都沒有見面嗎？
曾厚仁則說，基於雙方的默契以及對於美國朋友的尊重，「這部分我們不做進一步說明」。
另外，媒體追問，蔡總統昨天是否會見美國國務院前亞太事務副助理國務卿薛瑞福（Randall Schriver）？曾厚仁只說，基於雙方默契，「不能告訴你，明確的，我們見了哪些人」。1060109
(中央社)
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