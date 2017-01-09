蔡總統:TPP看來無望 盼推台美協定

總統蔡英文今天在休士頓會晤美國前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲，國安會副秘書長曾厚仁會後轉述，蔡總統表示TPP看起來是沒有希望了，台美之間簽自由貿易協定是我們新的方向。

總統蔡英文7日搭乘長榮專機，展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統在德州休士頓過境第2日，與共和黨籍前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在下榻飯店進行會談。德州選出的克魯茲是參院外交委員會重要議員，長期關注台海情勢並支持台灣。

蔡總統離開美國後，曾厚仁在專機上轉述兩人會面情況。

曾厚仁說，蔡總統先感謝克魯茲特別來拜會，蔡總統並提到，她感覺與休士頓很有緣，2012年她總統第一次參選總統敗選，2012年至今已經4次來休士頓訪問。

蔡總統也提到昨天在休士頓訪問有到MD Anderson Cancer Center癌症中心訪問的情形，這是全美最大的醫學中心，恐怕也是全球最大的醫學中心，蔡總統提到，國內在新竹也要發展醫療的科技園區，雙方在此議題有些意見交換。

曾厚仁轉述，蔡總統提到貿易投資議題，希望台美能夠繼續提升發展。

克魯茲則認為川普政府的國安團隊很強，能夠因應美國現在在外界遭遇到的安全挑戰。

曾厚仁轉述，蔡總統與克魯茲在投資與貿易上有交換意見，蔡總統表示跨太平洋夥伴協定（TPP）看起來是沒有希望了，但是就她知道，川普的團隊並沒有排除以雙邊的方式來推動貿易，所以「台美之間簽自由貿易是我們新的方向」。

克魯茲則說，自己非常支持，若台美之間能夠簽署一個自由貿易協定，是他非常樂見的，他也希望台美關係能夠進一步提升。1060109

(中央社)