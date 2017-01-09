蔡總統:TPP看來無望 盼推台美協定
總統蔡英文今天在休士頓會晤美國前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲，國安會副秘書長曾厚仁會後轉述，蔡總統表示TPP看起來是沒有希望了，台美之間簽自由貿易協定是我們新的方向。
總統蔡英文7日搭乘長榮專機，展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。
蔡總統在德州休士頓過境第2日，與共和黨籍前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在下榻飯店進行會談。德州選出的克魯茲是參院外交委員會重要議員，長期關注台海情勢並支持台灣。
蔡總統離開美國後，曾厚仁在專機上轉述兩人會面情況。
曾厚仁說，蔡總統先感謝克魯茲特別來拜會，蔡總統並提到，她感覺與休士頓很有緣，2012年她總統第一次參選總統敗選，2012年至今已經4次來休士頓訪問。
蔡總統也提到昨天在休士頓訪問有到MD Anderson Cancer Center癌症中心訪問的情形，這是全美最大的醫學中心，恐怕也是全球最大的醫學中心，蔡總統提到，國內在新竹也要發展醫療的科技園區，雙方在此議題有些意見交換。
曾厚仁轉述，蔡總統提到貿易投資議題，希望台美能夠繼續提升發展。
克魯茲則認為川普政府的國安團隊很強，能夠因應美國現在在外界遭遇到的安全挑戰。
曾厚仁轉述，蔡總統與克魯茲在投資與貿易上有交換意見，蔡總統表示跨太平洋夥伴協定（TPP）看起來是沒有希望了，但是就她知道，川普的團隊並沒有排除以雙邊的方式來推動貿易，所以「台美之間簽自由貿易是我們新的方向」。
克魯茲則說，自己非常支持，若台美之間能夠簽署一個自由貿易協定，是他非常樂見的，他也希望台美關係能夠進一步提升。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。