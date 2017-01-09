1月9日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●小英過境美國 川普團隊：不與蔡會面

蔡英文總統出訪中美洲前過境美國德州休士頓28小時，是否與美國總統當選人川普的交接團隊會面，引發國際高度關切。不過，交接團隊7日表態指出，蔡總統過境期間，川普本人和團隊成員都不會與她會面。

●若當選2020黨主席 郝：不爭2020總統提名

國民黨副主席郝龍斌宣布參選後，昨在臉書發表「無私承諾不難，我願意率先」一文，承諾自己若當選國民黨主席，將不爭取2020總統大選提名，郝龍斌認為，「唯有承諾不把2017黨主席之位當作下一個位子的跳板，黨內才會信任領導者的無私。」

●國民黨主席之爭「三強鼎立」確定 青溪大會較勁 洪、郝先禮後兵

國民黨副主席郝龍斌公開宣布參選黨主席後，國民黨魁選舉「三強鼎立」態勢確定。郝龍斌昨出席「青溪總會會員代表大會」，直取黃復興鐵桿部隊，令人意外的是黨主席洪秀柱突然現身，致詞時更是先禮後兵，先讚揚郝、吳之好，又攻擊黨內互扯後腿文化，更批黨內「有人不敢論述，只會拿香跟拜。」

蘋果日報

●《蘋果》調查 一例一休 僱主5花招

我國《勞基法》實施32年來最大幅度修法已上路，一例一休自上月23日實施以來，休假、加班費計算都出現重大變化，引發勞資雙方恐慌，《蘋果》也彙整新制上路兩周多以來企業5大花招，不僅勞工未蒙其利，資方也怨聲連連，消費者更無端受物價上漲之累；《蘋果》民調有66.89%民眾認為一例一休造成勞工、企業、消費者三輸。民眾痛批，台灣慣老闆太多，政府真要祭出鐵腕。

●政院查物價 不准「趁過年亂漲」

「一例一休」實施意外導致餐飲業、客運業等百業齊漲，行政院長林全日前一句「漲價是必然的」，更引發民怨，逼得政院緊急開記者會，強調政府會隨時掌控物價。政院官員說，在農曆年前，行政院消保處將聯合公平會，了解是否有違法聯合壟斷物價行為，不排除也加入檢察官一起查緝，依法辦理。

●新北清潔隊 加班費暴增3億

《勞基法》「一例一休」上路，各縣市政府受到嚴重衝擊，其中影響最大的是清潔隊，因清潔隊的約聘僱人員比率多，各縣市加班費普遍增加，光是新北市環保局就得增加3億元加班費；而部分縣市為節省加班費，甚至採取減少收垃圾天數，像是嘉義市、屏東市就打算將每周清運垃圾的天數，由6天降為5天。對此受影響的民眾大嘆：「連倒垃圾都受影響，這什麼鬼政策呀！」

聯合報

●iPhone十周年 改變全世界

今天（九日）是蘋果發表第一支iPhone智慧手機十周年。已故蘋果共同創辦人賈伯斯二○○七年一月九日發表第一代iPhone，開啟了智慧手機革命，科技產業、經濟模式和人類生活都因此完全改變。

●鹽灘地種電 綠能「抄捷徑」？

蔡政府訂下再生能源「大躍進」目標，二○二五年太陽能光電裝置容量須大幅成長近廿四倍，經濟部為了達標，鎖定四千七百公頃公有鹽灘地開發太陽光電，最近遭環保人士批評拿生態濕地「抄捷徑」發展綠能，內政部也希望經濟部審慎評估，至少要有程序正義。

• ●新版財劃法 地方多拿400億

• 財政部與行政院主計總處已大致研擬完成新版財政收支劃分法草案，財政部國庫署今天先向財長許虞哲報告，財、主單位首長明天（十日）將首度向行政院長林全報告，重點包括擴大中央統籌分配稅款規模，配合調整補助款等，預估地方收入可淨增加三、四百億元。

自由時報

●蔡過境休士頓 與川普團隊佛訥午餐會

蔡英文總統「英捷專案」在當地時間七日上午抵達休士頓，前往下榻的OMNI飯店時，車道旁已掛起國旗，僑胞們也齊聚歡迎蔡總統到訪。據指出，總統稍事休息後與特別前來休士頓致意的美國傳統基金會創辦人佛訥、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人進行午餐會，會中針對近期台海情勢及台美關係有深入討論。

●一例一休+油價漲 負實質利率恐擴大

暌違四年，台灣去年再度進入「負」實質利率的困境，小市民大嘆「藍瘦香菇」（難受想哭），不僅外食、購物變貴，好不容易存點錢，利息也被通貨膨脹吃掉，連本金都會遭侵蝕，且隨著一例一休上路，加上國際油價反彈，今年負實質利率恐雪上加霜。

●知名廣播人葛大衛 向學生集資購股涉詐

曾獲金鐘獎的知名廣播人葛大衛，遭學生指控在世新大學任教期間，與助理王麗瑛共謀以「送畢業禮物」名義，邀十餘名學生集資認股，王女更曾向多名師生借錢，涉及詐騙、積欠金額逾百萬，目前仍欠至少七人卅多萬元，受害者已組自救會，擬提出告訴。

(中時電子報)