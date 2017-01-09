府:美方勸說中國大陸 恢復與台灣對話
總統蔡英文過境美國休士頓，與美國在台協會主席莫健會晤。府方轉述，美方注意到兩岸關係目前情況，「美方現在持續在與中國大陸方面勸說，希望能夠恢復跟台灣的對話」。
總統蔡英文7日搭乘長榮專機，展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。
蔡總統昨天抵達休士頓過境1夜，今天離開休士頓，轉赴宏都拉斯。
國安會副秘書長曾厚仁在總統專機上，轉述蔡總統與美方人士會面情況。
曾厚仁說，蔡總統昨天抵達下榻飯店後，與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）有簡單的會談，由於莫健與蔡總統已見過好幾次面，見面氣氛自然輕鬆。
曾厚仁轉述，莫健簡報了過去8年來美國民主黨政府在台美關係上的進展，並提到美方對台美關係的重視，現在是政權移轉重要關鍵時刻，「他們也注意到兩岸關係的目前的情況，美方現在持續在與中國大陸方面勸說，希望能夠恢復跟台灣的對話」。
蔡總統則特別感謝美方這次對過境的安排，並提到期盼與美國新政府的關係能夠進一步提升，她也利用這個機會感謝歐巴馬總統的行政部門在過去8年對台美關係的重視與實際的提升。1060109
(中央社)
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