美國參議員見蔡總統 自曝中共曾施壓

總統蔡英文今天在休士頓會晤美國前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲，國安會副秘書長曾厚仁會後轉述，克魯茲提到，中共方面有施壓，希望他不要來見，但他明確地表示拒絕。

總統蔡英文7日搭乘長榮專機，展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統在德州休士頓過境第2日，與共和黨籍前總統參選人暨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在下榻飯店進行會談。德州選出的克魯茲是參院外交委員會重要議員，長期關注台海情勢並支持台灣。

蔡總統下午離開休士頓後，曾厚仁在專機上轉述兩人會面情況指出，克魯茲提到這次要來見蔡總統，事實上中共方面有施壓，希望他不要來見蔡總統，但他明確地表示拒絕，因為他認為這是非常難得的機會，能親自來跟蔡總統見面，克魯茲並特別表達了對台灣的支持。

克魯茲在2016年共和黨總統提名初選戰到最後，落敗於川普，是共和黨與保守派重要議員。1060109

(中央社)