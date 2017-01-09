海倫清桃露胸發文 「演得太好了」被酸爆
藝人海倫清桃昨召開記者會，牽著結婚18年的「戴先生」露面，坦承瞞婚18年！除此之外，她的身世、學歷、年紀也通通造假，讓過去不少心疼她的粉絲與媒體相當傻眼。不過記者會哭哭啼啼結束後，海倫清桃晚間po出一張穿著火辣的照片，許多網友不領情，有人酸她「我覺得你很適合演戲，演得太好了！」
海倫清桃昨與老公在記者會上哭著坦承許多事情都造假，包含過去曾說媽媽過世、弟弟自殺，自己是台越混血、UCLA學歷等，其實通通攏係假！過世的其實是老公媽媽、自殺的弟弟也是老公的弟弟，戴先生這18年來始終在海倫清桃身邊當個隱形人，甚至賣房讓她買行頭。
海倫清桃吐出真相後，讓許多粉絲都傻眼，不過她昨晚在臉書發文時，又是po出低胸性感照，並稱「感謝大家對桃子的關愛與包容，桃子會繼續努力直到受到肯定。」儘管還是有人安慰鼓勵她，但絕大多數的網友都是砲火連連，有人就酸她實在太適合演戲，因為這10多年來竟能瞞過一堆人，「演得太好了！」
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃
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