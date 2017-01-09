為見蔡總統 德州州長開了3小時的車

總統蔡英文過境美國休士頓，並會見多位政要，包括參議員克魯茲、休士頓市長特納、德州州長艾波特，並與美國參議員馬侃通電話；艾波特更是開了3小時的車，來見蔡總統。

總統蔡英文7日搭乘長榮專機，展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統昨天抵達休士頓過境1夜，今天離開休士頓，轉赴宏都拉斯。

專機離開美國後，國安會副秘書長曾厚仁在機上轉述蔡總統在美國與政要會面情況。

曾厚仁轉述，休士頓市長特納（Sylvester Turner）昨天下午到蔡總統下榻飯店拜會，這是兩人首次見面，休士頓市長也是法律人，與蔡總統背景一樣，雙方在這方面有一些交談。

另外，蔡總統提到2015年她以總統候選人身分訪問休士頓，當時休士頓已對她非常禮遇，這次以總統身分來，休士頓方面出動17輛的前導車、殿後車以及摩托車，這是比以前規格更高的安全禮遇，蔡總統表示感謝。

曾厚仁轉述，特納提到，休士頓是美國最多元化城市，甚至比紐約更多元，休士頓每4個人就有1位是在國外出生；特納本人是美國哈佛大學法學院畢業，並提到市政建設遇到的挑戰，包括休士頓現在也在進行年金改革；對此，蔡總統與休士頓市長也交換一些意見，蔡總統並邀請市長來台灣訪問，市長很高興地接受。

曾厚仁轉述，今早蔡總統與美國聯邦參議員馬侃（John McCain）通電話，馬侃是軍事委員會的主席，也是台灣長期的友人，蔡總統在電話上感謝馬侃長期以來對台灣的支持與友誼，蔡總統特別感謝去年6月馬侃帶了6人參議員團，搭乘專機到台灣訪問，表達對她的支持以及對台灣堅定友誼。

蔡總統也提到，美國國會最近通過的國防授權法案，放寬國防部官員訪台的限制，蔡總統向馬侃表達感謝。

馬侃則說，他對將就職的川普政府非常有信心且樂觀，馬侃表示自己身為軍委會主席，一向關心亞太情勢的和平穩定，對於南海的情勢也特別注意。曾厚仁轉述，雙方電話交談約11、12分，因為兩人都曾見過面，所以交談輕鬆自然。

另外，蔡總統今天要搭機離美國前，也見了德州州長艾波特（Greg Abbott），德州州長從達拉斯、開了3小時的車過來。

曾厚仁說，艾波特不但開了3小時的車，事實上是剛剛從澳洲搭了14小時的飛機到美國西岸，隔了1天就來休士頓見總統，可見他對總統訪問的重視。

蔡總統說，她知道台僑在德州有10多萬人，休士頓就有超過5萬的台僑；台灣僑胞對休士頓、對德州的建設非常有貢獻，蔡總統感謝州長特別開3小時的車來見面。

曾厚仁轉述，德州州長說自己沒有去過台灣訪問，但非常了解台灣的情形，因為美國各州裡面與台灣的貿易，德州是第三大，台灣有很多重大投資在德州，州長特別舉例台塑公司在這裡投資，並說很希望未來有機會到台灣訪問；蔡總統則利用這機會，邀訪州長。1060109

(中央社)