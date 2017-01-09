海倫清桃自傳全假 出版社道歉：接受退書

海倫清桃2014年底發行自傳。（圖／翻攝自海倫清桃臉書）

出版社發退書公告。（圖／翻攝自《暖暖書屋》臉書）

「越南林志玲」海倫清桃8日坦承瞞婚18年，且身世、學歷、年齡都是假，引起外界熱議，而她過去以淒苦身世出版15萬字自傳，也與事實有出入，出版商「暖暖書屋」發出公告：「接受退書。」

海倫清桃2014年底發行自傳《我用勇氣與驕傲在黑暗中種下一道光》，以自身經歷為題材，真實故事感動不少人，不過隨著她身世曝光後，書中內容與事實有出入，讓大眾難以信懷。

出版社「暖暖書屋」也在海倫清桃開完記者會後發出公告，「自明天上班日（9日）開始，接受讀者退書，並全面回收市面上的書籍。」更為「書的內容有誤，造成大家困擾」道歉，用退書措施以示負責。

(中時電子報)