金球小姐！史特龍3正妹女兒美翻全場

席維斯史特龍三女兒是今年金球小姐！左起二女兒絲汀、小女兒史嘉蕾以及大女兒蘇菲亞。（圖／美聯社）

第74屆金球獎（Golden Globe Awards），在台灣時間9日早上登場，目前眾星陸續走上紅毯，而今年一大看頭正是好萊塢巨星席維斯史特龍的三個正妹女兒，擔任今年金球小姐，而三人已經踏上紅毯，穿上性感又顯穩重的黑禮服，果然成為全場焦點！

史特龍的三個女兒，20歲的蘇菲亞、18歲的絲汀以及年僅14歲的史嘉蕾，破天荒成為今年金球獎小姐，尤其過去金球小姐都僅有一位，這回三人一起擔任，堪稱讓不少網友都很興奮！

而三人在稍早已經踏上紅毯，穿上性感黑禮服的三人被讚是女神級正妹，薄紗低又露美腿，果然是全場「嬌」點。除此之外，三人日前受訪時就曾透露，老爸史特龍在家對她們展開秘密訓練，包含要求穿高跟鞋走路，就怕三人在關鍵時刻出糗。

(中時電子報)