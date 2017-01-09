蔡英文過境好忙 休士頓僑學界：勿藉機推台獨

總統蔡英文（左）出訪中美洲友邦，在當地時間7日過境美國休士頓，美國在台協會（AIT）主席莫健（右）、駐美代表高碩泰（中）上機迎接。(中央社)

總統蔡英文出訪中美洲，低調過境美國休士頓28小時，期間會晤多位美方政要與聯邦參眾議員。對此，休士頓僑學界聯合發布聲明，希望蔡英文尊重全球華人的共同心願，尊重中美之間互相達成的外交契約，遵守一個中國原則，不要利用訪問美國的機會推動任何形式的台獨主張。

蔡英文於美國時間7日抵達休士頓，除了美國在台協會（AIT）主席莫健親自接機，兩黨聯邦眾議員費倫侯（Blake Farenthold）、葛林（Al Green）與傑克森．李（Sheila Jackson Lee）等，亦陪同訪問團參觀美術館和出席僑宴。

此外，蔡英文7日還參訪癌症醫學中心，見了休士頓市長唐納（Sylvester Turner），8日上午與共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、德州州長艾伯特見面會談，並與資深聯邦參議員馬侃（John McCain）等通電話。

據悉，國務院前亞太副助卿薛瑞福（Randall Schriver）曾現身蔡英文總統下榻的飯店。由於薛瑞福可能在川普政府第二波人事名單，使得兩人的會面備受關注。

據中評社報導，休士頓僑學界人士認為，蔡英文所謂的「過境訪問」並非普通意義上的過境停留，而是把這個機會當作一次政治訪問。因此，包括德州中國和平統一促進會、休士頓中國和平統一促進會和美中友好促進會等近40社會團體特別聯合發布聲明，呼籲蔡英文遵守一中原則，不要利用訪問美國的機會推動台獨。

休士頓僑學界聯合聲明全文如下：

1，台灣自古以來是中國不可分割的一部分，任何個人、任何組織妄想分裂祖國的圖謀，都不能被全體中國人民和海外華人華僑所接受，也必將受到歷史的懲罰，人民的譴責。蔡英文一向我行我素，拒不承認「九二共識」，推行所謂「法理台獨」、「文化台獨」，嚴重威脅兩岸2008年以來兩岸共同構建的和平發展局面。我們對此表示強烈反對和譴責。

2，兩岸人民同宗同祖，血脈相連。台海兩岸的和平發展，不僅有利於兩岸人民，而且有利於亞太地區的和平和穩定，更有利於世界和平。歷史證明，台灣當局任何挑釁一中原則的行為，都不同程度地引起海峽兩岸以至亞太地區的動盪和不穩定。我們呼籲兩岸領導人在一個中國的原則下深化兩岸的合作交流，進而把兩岸交流的層次提高到政治對話的高度。

3，2008年來，兩岸領導人尊重“九二共識”，全面推動兩岸的經濟、文化、教育和科技交流，使兩岸關係逐漸朝著穩定的方向發展。尤其是2010年“兩岸經濟合作框架協定”簽署以來，經貿合作更是勢頭良好，台灣經濟和社會總體也從中受益。這個局面來之不易。民進黨當局拒不承認一個中國原則，挑釁大陸底線，不但製造政治麻煩，而且損害台灣無辜民眾的經濟利益。我們希望台灣當局珍惜近年來的良好互動，不要肆意破壞兩岸和平局面。

4，蔡英文和民進黨當局的“台獨”主張，直接為中美關係製造麻煩，因此也損害廣大旅美華僑華人，包括台灣同胞的利益。一個健康的中美關係必須包含對中國核心利益也就是台灣問題的尊重。我們生活在美國，為美國主流社會的經濟和科技發展做出貢獻的同時，也建設自己美好家園。我們期望中華民族團結向上，兩岸人民共謀發展。我們不願意成為因台獨勢力而損害中美關係的犧牲品。

最後，我們鄭重指出，國家的統一，民族的興旺，人民的幸福，是包括台灣人民在內全體炎黃子孫的共同心願。我們呼籲，全體華人、兩岸人民團結起來，一起關心中國和平統一大業，弘揚中華民族偉大文明，攜手共建美好家園，為世界永久和平做出我們的貢獻，以告慰我軒轅先祖！

(中時)