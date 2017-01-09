減肥好簡單！研究：飲用地瓜水 有助減重
農曆年節快到了，許多人難免會大吃大喝，然大量美食的結果恐是讓自己身材走樣！想要窈窕健康的身材嗎？其實有簡單又便利的方法，據日本研究指出，常飲用煮地瓜的水能有效控制體重、保持身材苗條。
地瓜好吃，喝地瓜水也很健康！《Belmarrahealth.com》網站引述日本北海道農業研究中心最新發表的研究指出，在川燙過地瓜的澱粉水中有大量的出「甘藷肽蛋白」（sweet potato peptide，SPP），而這種成分有助於控制體重。
研究人員以小白鼠作為實驗對照，分別餵食牠們較高脂的飲食，其中一組攝取較多的地瓜縮氨酸，後者則是餵食川燙過地瓜的澱粉水中有大量的出甘藷肽蛋白。
餵食一段時間發現，長期服用川燙過地瓜的澱粉的那組小白鼠較健康，不僅體重降輕了，其膽固醇、三酸甘油等濃度也大幅降低了。
因此研究人員推斷，人們如長期服用地瓜水也能產生同樣效果，而這也是較為簡單便利的減重方式。此外，目前日本製作地瓜加工食品時，也是會先將地瓜川燙，過去這些川燙後的水多是捨棄，而這項研究也將有助於地瓜水的回收與應用。
除地瓜水可能有助減肥，其實想減肥、想要健康還是要靠自己！肥胖不只影響外表，其導致的心血管疾、內分泌病變、死亡率一再增加。為了自己、家人的健康，我們需謹記「聰明吃、快樂動、天天量體重」，只要有恆心、毅力，假以時日除能讓身型更窈窕，也能活得更自信、健康！
(中時電子報)
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