巴黎老佛爺週日營業 刺激觀光客消費
巴黎老佛爺百貨公司自今天開始，每週日開門營業，對時間安排較無彈性的觀光客來說方便得多。老佛爺百貨估計，這可使全年營收增加5%到10%。
法國在傳統上非常重視週日休息，過去，只有在耶誕節前的購物高峰期和每年兩次法定特價期間才允許週日特別營業。
但近年景氣衰退，為了促進觀光客消費、挽救零售業經濟，法國於2015年通過新規定，規劃在國際觀光區（ZTI）內的商家，可以增加週日營業的天數。
巴黎數家大型百貨公司，如瑪黑區（Marais）的BHV百貨，去年7月就開始實施週日營業。LCI電視台報導，BHV實施週日營業後，整體營收增加了10%，週日甚至是一週內平均銷售率次佳的日子，僅次於週六，主要歸功於外籍觀光客。
老佛爺百貨公司（Galeries Lafayette）起步較晚，是因工會擔心員工有壓力、薪資不調整等，經協商後，今天開始週日營業。根據世界報（Le Monde）報導，92%的老佛爺員工願意在週日上班，另外還聘雇了一些只在週末上班的打工族。
老佛爺百貨估計，每年多開張52個週日，全年營收可望增加5%到10%。
至於與老佛爺百貨僅有幾步之遙的春天百貨（Printemps），以及左岸的樂蓬馬歇百貨（Le Bon Marche）預計也會陸續於今年實施週日營業。1060109
(中央社)
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