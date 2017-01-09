台製燒燙傷敷料 協助蒙古醫療

醫療交心作外交！駐蒙古代表黃國榮提供台製燒燙傷敷料，協助蒙古患者，同時有助台灣廠商開發蒙古醫藥用品市場。

黃國榮本當地時間7日前往蒙古「國立創傷及整型外科醫學中心」拜訪燒燙傷科主任加爾巴德拉赫（GALBADRAKH． E），提供台灣生醫廠商所生產的燒燙傷敷片供醫生試用，希望有助醫學中心治療常受燒燙傷之苦的蒙古牧民。

駐處表示，由於蒙古目前仍有半數以上人口居住蒙古包，因冬天酷寒並長達7個月，蒙古包內之火爐有人在時必須隨時生火，而蒙古包內空間狹小，再加上煮食之電鍋常置於包內地上，致牧民經常遭受燒燙傷之意外。

加爾巴德拉赫表示，醫院每年治療數以千計的燒燙傷患者，其中9成以上是5歲以下的幼童。

駐處說，由於蒙古並無醫療工業，目前醫院使用或藥局銷售之燒燙傷敷料都是自外國進口；而療效較佳之敷料或敷片因價格昂貴且不易購得，致大部分患者均使用價格較低廉但療效較差的敷料，影響醫療品質。

黃國榮於去年結識加爾巴德拉赫，獲悉以上情形後，利用去年11月休假返台健檢時，前往位於新北市五股工業區的安得美生醫公司拜會，希望將安得美自行研發產品，且已獲國內多家醫院採用之燒燙傷敷料引介至蒙古，以協助提高蒙古的燒燙傷醫療品質，並開發台灣廠商在蒙古的醫療用品市場。1060109

(中央社)