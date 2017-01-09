鑿冰釣魚 首選南韓華川山鱒魚慶典

曾被CNN評為「世界七大冬季不可思議」的南韓「華川山鱒魚慶典」，7日至29日在南韓江原道登場，遊客可以體驗鑿冰釣魚的樂趣。

冬天玩韓國，除了滑雪還有更多精彩活動，南韓代表慶典「華川山鱒魚慶典」是世界四大冬季慶典之一，也曾被CNN評為「世界七大冬季不可思議」，每年冬季，華川會結起厚達40公分的冰，當地人會在厚實冰面上鑿孔釣魚。

華川中棲息的山鱒魚僅能存活在一級淨水當中，水質和魚的品質都相當優質，釣起的魚可以被做成生魚片，或是用烤、蒸的方式烹調，慶典還特地設置外國人專區，讓新手也可以體驗豐收的樂趣。

韓國觀光公社表示，華川山鱒魚慶典不只有冰釣山鱒魚活動，還有40公尺高度飛入滑下的雪撬大賽、冰上滑冰、冰上足球等，另外，慶典期間每天都會舉辦徒手抓山鱒魚比賽，在酷寒中挑戰成功的旅客有機會獲得金戒指獎品。

華川山鱒魚慶典7日至29日在南韓江原道華川舉辦，有興趣的旅客可上韓國觀光公社網站查詢。1060109

(中央社)